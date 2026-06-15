США заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине, заявил Лавров

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в состоявшемся 14 июня телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что Штаты заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.