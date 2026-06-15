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США заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.06.2026
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14:29 15.06.2026 (обновлено: 14:42 15.06.2026)
США заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине, заявил Лавров

Лавров: Трамп подтвердил заинтересованность в поиске решения кризиса на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил заинтересованность Штатов в поиске решения кризиса на Украине.
  • Москва будет наблюдать за конкретными шагами США в этом направлении, заявил глава МИД Лавров.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в состоявшемся 14 июня телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что Штаты заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом, они касались этой темы. Президент Трамп в общем-то подтвердил, что он заинтересован содействовать и искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что Москва будет наблюдать, какие конкретные шаги предпримут США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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