США заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил заинтересованность Штатов в поиске решения кризиса на Украине.
- Москва будет наблюдать за конкретными шагами США в этом направлении, заявил глава МИД Лавров.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в состоявшемся 14 июня телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что Штаты заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.