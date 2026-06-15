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Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины - РИА Новости, 15.06.2026
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12:44 15.06.2026 (обновлено: 12:50 15.06.2026)

Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко конфликт вокруг Украины.
  • Глава МИД России заявил, что ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания встречи.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске конфликт вокруг Украины.
"Ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота, против Российской Федерации сначала гибридную, а потом горячую - эта война не прекращается. Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с белорусским лидером.
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УкраинаСергей ЛавровРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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