Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко конфликт вокруг Украины.
- Глава МИД России заявил, что ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания встречи.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске конфликт вокруг Украины.
"Ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота, против Российской Федерации сначала гибридную, а потом горячую - эта война не прекращается. Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с белорусским лидером.