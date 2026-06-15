Краткий пересказ от РИА ИИ Украинским мобилизованным в учебном центре присваивали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним.

Передвигаться по учебному центру мобилизованным было разрешено исключительно под конвоем.

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинским мобилизованным в учебном центре присваивали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним, а передвигаться им было позволено лишь под конвоем, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

"Командир приехал на какой-то машине, "бусике", сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый", - рассказал пленный.

Он добавил, что передвигаться по учебному центру мобилизованные могли исключительно под конвоем.