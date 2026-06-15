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Мобилизованным в учебном центре ВСУ присваивали номера вместо имен - РИА Новости, 15.06.2026
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Мобилизованным в учебном центре ВСУ присваивали номера вместо имен

Мобилизованным ВСУ в учебном центре разрешали передвигаться только под конвоем

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинским мобилизованным в учебном центре присваивали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним.
  • Передвигаться по учебному центру мобилизованным было разрешено исключительно под конвоем.
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинским мобилизованным в учебном центре присваивали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним, а передвигаться им было позволено лишь под конвоем, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.
"Командир приехал на какой-то машине, "бусике", сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый", - рассказал пленный.
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Он добавил, что передвигаться по учебному центру мобилизованные могли исключительно под конвоем.
"Я командира не люблю, он издевается, сильно бьет, чтобы мы работали", - пожаловался Королешин.
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