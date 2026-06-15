Мобилизованным в учебном центре ВСУ присваивали номера вместо имен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинским мобилизованным в учебном центре присваивали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним.
- Передвигаться по учебному центру мобилизованным было разрешено исключительно под конвоем.
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинским мобилизованным в учебном центре присваивали номера и заставляли обращаться друг к другу только по ним, а передвигаться им было позволено лишь под конвоем, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.
"Командир приехал на какой-то машине, "бусике", сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый", - рассказал пленный.
Он добавил, что передвигаться по учебному центру мобилизованные могли исключительно под конвоем.
"Я командира не люблю, он издевается, сильно бьет, чтобы мы работали", - пожаловался Королешин.
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22 июня 2022, 17:18