Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские политики призывают к прекращению огня на Украине, чтобы использовать перемирие для усиления ВСУ, пишет Strategic Culture.
- ЕС по-прежнему привержен ранее заявленным целям в противостоянии с Москвой.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Европейские политики лицемерно призывают к прекращению огня на Украине, чтобы использовать перемирие для усиления ВСУ, пишет Strategic Culture.
"Поддержка Европой призыва киевского режима к немедленному прекращению огня <…> — это всего лишь циничная попытка вооружить прокси-режим и дать ему передышку, чтобы возобновить войну с еще большей смертоносной силой. <…> Правительства Европы и ее бюрократы из ЕС и НАТО по-прежнему привержены идеологии нанесения России стратегического поражения", — говорится в публикации.
При этом подчеркивается, что для ЕС до сих пор актуальны ранее заявленные цели в противостоянии с Москвой.
"Если бы Европа серьезно относилась к миру, она бы прекратила вооружать неонацистский режим Киева и продемонстрировала бы значимое признание давнего требования России устранить коренные причины конфликта", — отмечает издание.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение ситуации на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта.