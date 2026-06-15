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"Нанести стратегическое поражение". СМИ раскрыли план против России - РИА Новости, 15.06.2026
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03:14 15.06.2026 (обновлено: 03:17 15.06.2026)
"Нанести стратегическое поражение". СМИ раскрыли план против России

SC: ЕС призывает к прекращению огня на Украине, чтобы усилить ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские политики призывают к прекращению огня на Украине, чтобы использовать перемирие для усиления ВСУ, пишет Strategic Culture.
  • ЕС по-прежнему привержен ранее заявленным целям в противостоянии с Москвой.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Европейские политики лицемерно призывают к прекращению огня на Украине, чтобы использовать перемирие для усиления ВСУ, пишет Strategic Culture.
"Поддержка Европой призыва киевского режима к немедленному прекращению огня <…> — это всего лишь циничная попытка вооружить прокси-режим и дать ему передышку, чтобы возобновить войну с еще большей смертоносной силой. <…> Правительства Европы и ее бюрократы из ЕС и НАТО по-прежнему привержены идеологии нанесения России стратегического поражения", — говорится в публикации.
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При этом подчеркивается, что для ЕС до сих пор актуальны ранее заявленные цели в противостоянии с Москвой.
"Если бы Европа серьезно относилась к миру, она бы прекратила вооружать неонацистский режим Киева и продемонстрировала бы значимое признание давнего требования России устранить коренные причины конфликта", — отмечает издание.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение ситуации на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта.
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