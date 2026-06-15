Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске вновь прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
- Сирены воздушной тревоги звучат почти по всей Украине, за исключением нескольких западных областей и Одесской области.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на территории почти всех областей Украины.
Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Днепропетровске снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат почти по всей стране, за исключением нескольких западных областей, а также Одесской области.
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22 июня 2022, 17:18