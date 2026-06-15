Украина и США поругались в ООН в феврале, рассказал замглавы МИД России

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина и ее сторонники на Западе поругались с США на спецсессии Генассамблеи ООН в феврале из-за резолюции об украинском конфликте, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов.

"Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам", - сказал дипломат.