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Украина и США поругались в ООН в феврале, рассказал замглавы МИД России - РИА Новости, 15.06.2026
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01:52 15.06.2026
Украина и США поругались в ООН в феврале, рассказал замглавы МИД России

Алимов: Украина и ее сторонники поругались с США на Генассамблее ООН в феврале

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На спецсессии Генассамблеи ООН в феврале 2026 года Украина и ее сторонники на Западе поругались с США из-за резолюции об украинском конфликте.
  • Американцы вносили правки в итоговую резолюцию, которые были неприемлемы для украинцев, в частности, исключение формулировки о приверженности территориальной целостности Украины.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина и ее сторонники на Западе поругались с США на спецсессии Генассамблеи ООН в феврале из-за резолюции об украинском конфликте, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов.
В феврале 2026 года в ООН прошла спецсессия Генассамблеи, посвященная конфликту на Украине.
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"Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам", - сказал дипломат.
По его словам, одна из этих правок касалась исключения формулировки о приверженности территориальной целостности Украины.
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