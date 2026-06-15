Краткий пересказ от РИА ИИ
- На спецсессии Генассамблеи ООН в феврале 2026 года Украина и ее сторонники на Западе поругались с США из-за резолюции об украинском конфликте.
- Американцы вносили правки в итоговую резолюцию, которые были неприемлемы для украинцев, в частности, исключение формулировки о приверженности территориальной целостности Украины.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина и ее сторонники на Западе поругались с США на спецсессии Генассамблеи ООН в феврале из-за резолюции об украинском конфликте, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов.
В феврале 2026 года в ООН прошла спецсессия Генассамблеи, посвященная конфликту на Украине.
"Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам", - сказал дипломат.
По его словам, одна из этих правок касалась исключения формулировки о приверженности территориальной целостности Украины.