В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве с 00:38 по московскому времени объявлена воздушная тревога.
- Воздушная тревога также объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Сумской и частях Полтавской областей Украины.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога звучит в Киеве с 00.38 мск. Кроме того воздушная тревога также объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Сумской и частях Киевской, Полтавской областей Украины.
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