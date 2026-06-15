Краткий пересказ от РИА ИИ Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала угрозы командующего Люфтваффе Хольгера Нойманна в адрес России.

Глава ВВС Германии заявил, что НАТО будет бить по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией.

Политик выразила недовольство его воинственными высказываниями.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала угрозы командующего Люфтваффе Хольгера Нойманна в адрес России.

Глава ВВС Германии в интервью The Telegraph в понедельник заявил, что НАТО будет бить по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией.

"Ну конечно, давайте повторим судьбу наших дедов и пойдем на Москву. Что же может пойти не так?" — написала она в соцсети X.

Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.