ВС России не планируют и не наносят удары по гражданской инфраструктуре

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВС РФ удары по объектам гражданской инфраструктуры не планируют и не наносят, заявило Минобороны России.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.