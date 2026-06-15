ВС России не планируют и не наносят удары по гражданской инфраструктуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
- Минобороны России заявило, что ВС РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВС РФ удары по объектам гражданской инфраструктуры не планируют и не наносят, заявило Минобороны России.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.
"Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18