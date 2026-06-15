В Брянской области при ударе ВСУ погибли три мирных жителя

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"Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ "Мираторг", вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов", — написал он на платформе "Макс".