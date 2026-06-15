В Брянской области при ударе ВСУ погибли три мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области трое механизаторов погибли после атаки дрона во время сельхозработ.
- Удар был нанесен вблизи поселка Селище Почепского района.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Брянской области при атаке украинских боевиков погибли три человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ "Мираторг", вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов", — написал он на платформе "Макс".
Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибших, им окажут всю необходимую помощь.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18