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В Брянской области при ударе ВСУ погибли три мирных жителя - РИА Новости, 15.06.2026
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18:38 15.06.2026 (обновлено: 19:17 15.06.2026)
В Брянской области при ударе ВСУ погибли три мирных жителя

В Брянской области три механизатора погибли при ударе ВСУ во время сельхозработ

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области трое механизаторов погибли после атаки дрона во время сельхозработ.
  • Удар был нанесен вблизи поселка Селище Почепского района.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Брянской области при атаке украинских боевиков погибли три человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«

"Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ "Мираторг", вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов", — написал он на платформе "Макс".

Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибших, им окажут всю необходимую помощь.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБрянская областьЕгор КовальчукПочепский районМираторгПроисшествия
 
 
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