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При массированном ударе ВС России поражены не менее 16 объектов ОПК Украины - РИА Новости, 15.06.2026
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10:56 15.06.2026
При массированном ударе ВС России поражены не менее 16 объектов ОПК Украины

ВС РФ в ходе массированного удара поразили как минимум 16 объектов ОПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.
  • Среди пораженных объектов — 12 предприятий и заводов украинского ОПК, производящих комплектующие для ударных БПЛА и крылатых ракет, а также четыре военных аэродрома.
  • Удары были нанесены по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, следует из данных, опубликованных Минобороны России.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.
В списке пораженных ВС РФ объектов значатся 12 предприятий и заводов украинского ОПК, производящих комплектующие для ударных БПЛА и крылатых ракет, а также производящих их сборку и хранение. Кроме того, удары были нанесены по четырем военным аэродромам (Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка), а также по территориальным центрам комплектования в Киеве, их число не называется.
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