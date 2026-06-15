ВС России поразили завод "Радар" по производству комплектующих для БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила завод «Радар», который производит комплектующие для БПЛА.
- Также был нанесен удар по цеху подготовки дронов на территории киностудии имени А. П. Довженко.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия России в ходе массированного удара поразили завод "Радар" по производству комплектующих для БПЛА, цех подготовки дронов на территории киностудии Довженко, сообщило журналистам Минобороны РФ.
ВС РФ в ходе массированного удара поразили "АО "Киевский завод "Радар", осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения", - говорится в сообщении.
Также нанесен удар по цеху по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности "на территории киностудии им. А.П. Довженко", добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18