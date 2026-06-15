ВС России поразили завод "Радар" по производству комплектующих для БПЛА

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия России в ходе массированного удара поразили завод "Радар" по производству комплектующих для БПЛА, цех подготовки дронов на территории киностудии Довженко, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Также нанесен удар по цеху по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности "на территории киностудии им. А.П. Довженко", добавили в Минобороны.