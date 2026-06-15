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ВС России поразили завод в Киеве, производящий ускорители для "Фламинго" - РИА Новости, 15.06.2026
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10:22 15.06.2026 (обновлено: 10:54 15.06.2026)
ВС России поразили завод в Киеве, производящий ускорители для "Фламинго"

ВС РФ поразили производящий ускорители для "Фламинго" завод "Маяк" в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия атаковала киевский завод "Маяк", производящий стартовые ускорители для крылатых ракет "Фламинго".
  • Под удар также попали предприятия, связанные с производством БПЛА и боеприпасов, военные аэродромы и ТЦК.
  • В Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot, выпущенная ВСУ.
  • Возможной причиной некорректной работы ЗРК стало использование снарядов с истекшим сроком годности.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская армия при массированном ударе возмездия по Киеву атаковала завод, производящий ускорители для "Фламинго", сообщило Минобороны.
"(Военные поразили. — Прим. ред.) АО "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго", — написало ведомство на платформе "Макс".
© AP Photo / Zoya ShuДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Zoya Shu
Дым в Киеве
Под удар ВС России также попали:
  • завод "Радар" по производству комплектующих для БПЛА и цех на территории киностудии Довженко, где готовят их к запуску;
  • предприятия "Беспилотные технологии", "Буревестник" и "Укр Армо Тех", собиравшие дроны и боеприпасы к ним;
  • инновационный терминал "Новая почта", отвечающий за доставку и хранение продукции двойного назначения;
  • "Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации";
  • территориальные центры комплектования в украинской столице;
  • военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка;
  • предприятия в Днепропетровске и Харькове, собиравшие боевые части для БПЛА и ракет.
В министерстве подчеркнули, что на Киево-Печерскую лавру упал снаряд Patriot, выпущенный ВСУ. Возможной причиной некорректной работы ЗРК стало использование боеприпасов с истекшим сроком годности.
Российские военные не планируют и не наносят удары по гражданской инфраструктуре, добавили в ведомстве.
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