ВС России поразили завод в Киеве, производящий ускорители для "Фламинго"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия атаковала киевский завод "Маяк", производящий стартовые ускорители для крылатых ракет "Фламинго".

Под удар также попали предприятия, связанные с производством БПЛА и боеприпасов, военные аэродромы и ТЦК.

В Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot, выпущенная ВСУ.

Возможной причиной некорректной работы ЗРК стало использование снарядов с истекшим сроком годности.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская армия при массированном ударе возмездия по Киеву атаковала завод, производящий ускорители для "Фламинго", сообщило Минобороны.

"(Военные поразили. — Прим. ред.) АО "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго", — написало ведомство на платформе " Макс ".

© AP Photo / Zoya Shu Дым в Киеве © AP Photo / Zoya Shu Дым в Киеве

Под удар ВС России также попали:

завод "Радар" по производству комплектующих для БПЛА и цех на территории киностудии Довженко, где готовят их к запуску;

предприятия "Беспилотные технологии", "Буревестник" и "Укр Армо Тех", собиравшие дроны и боеприпасы к ним;

инновационный терминал "Новая почта", отвечающий за доставку и хранение продукции двойного назначения;

"Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации";

территориальные центры комплектования в украинской столице;

военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка;

предприятия в Днепропетровске и Харькове, собиравшие боевые части для БПЛА и ракет.

В министерстве подчеркнули, что на Киево-Печерскую лавру упал снаряд Patriot, выпущенный ВСУ. Возможной причиной некорректной работы ЗРК стало использование боеприпасов с истекшим сроком годности.