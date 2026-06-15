ВС России поразили завод в Киеве, производящий ускорители для "Фламинго"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия атаковала киевский завод "Маяк", производящий стартовые ускорители для крылатых ракет "Фламинго".
- Под удар также попали предприятия, связанные с производством БПЛА и боеприпасов, военные аэродромы и ТЦК.
- В Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot, выпущенная ВСУ.
- Возможной причиной некорректной работы ЗРК стало использование снарядов с истекшим сроком годности.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская армия при массированном ударе возмездия по Киеву атаковала завод, производящий ускорители для "Фламинго", сообщило Минобороны.
"(Военные поразили. — Прим. ред.) АО "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго", — написало ведомство на платформе "Макс".
© AP Photo / Zoya ShuДым в Киеве
© AP Photo / Zoya Shu
Дым в Киеве
Под удар ВС России также попали:
- завод "Радар" по производству комплектующих для БПЛА и цех на территории киностудии Довженко, где готовят их к запуску;
- предприятия "Беспилотные технологии", "Буревестник" и "Укр Армо Тех", собиравшие дроны и боеприпасы к ним;
- инновационный терминал "Новая почта", отвечающий за доставку и хранение продукции двойного назначения;
- "Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации";
- территориальные центры комплектования в украинской столице;
- военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка;
- предприятия в Днепропетровске и Харькове, собиравшие боевые части для БПЛА и ракет.
В министерстве подчеркнули, что на Киево-Печерскую лавру упал снаряд Patriot, выпущенный ВСУ. Возможной причиной некорректной работы ЗРК стало использование боеприпасов с истекшим сроком годности.
Российские военные не планируют и не наносят удары по гражданской инфраструктуре, добавили в ведомстве.
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