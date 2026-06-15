ВС России нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и других городах.
- Целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэродромы противника и ТЦК.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве, сообщило Минобороны.
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"Вооруженными силами в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования", — заявили в ведомстве.
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Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.
Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли почти по всей стране, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.
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