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ВС России нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве - РИА Новости, 15.06.2026
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08:53 15.06.2026 (обновлено: 09:42 15.06.2026)
ВС России нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве

МО: ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по целям в Киеве и других городах

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска нанесли массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и других городах.
  • Целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэродромы противника и ТЦК.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве, сообщило Минобороны.
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"Вооруженными силами в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования", — заявили в ведомстве.
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Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.
Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли почти по всей стране, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.
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