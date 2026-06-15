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В Тульской области рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий - РИА Новости, 15.06.2026
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11:32 15.06.2026
В Тульской области рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий

Миляев рекомендовал воздержаться от проведения развлекательных мероприятий

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Тульский кремль
Вид на Тульский кремль - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Тульской области рекомендовал воздержаться от проведения развлекательных мероприятий в регионе с 15 по 17 июня.
ТУЛА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области после ночной атаки БПЛА рекомендовал воздержаться от проведения развлекательных мероприятий в регионе с 15 по 17 июня.
В понедельник губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов.
"С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий", - написал губернатор в мессенджере "Макс".
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