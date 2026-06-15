Тульский губернатор рассказал о помощи пострадавшим при ночной атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ночной атаке БПЛА на Тулу предварительно погибли три человека, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок.
- В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов.
ТУЛА, 15 июн – РИА Новости. Медики делают все возможное для оказания помощи пострадавшим при ночной атаке БПЛА на Тулу, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс".
В понедельник Миляев сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов.
"Заслушал доклады о ходе устранения последствий атаки украинских беспилотников и об оказании медицинской помощи пострадавшим. Главное сейчас — их жизнь и здоровье. Медики делают все возможное", - написал губернатор.
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22 июня 2022, 17:18