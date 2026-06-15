Цена на нефть Brent опустилась ниже 83 долларов впервые с марта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%.
- Стоимость марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже 83 долларов за баррель.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%, стоимость марки Brent впервые с опустилась ниже 83 долларов за баррель с начала марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.22 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5% относительно предыдущего закрытия - до 82,96 доллара за баррель, показатель впервые с 10 марта находится ниже уровня в 83 доллара.