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Цена на нефть Brent опустилась ниже 83 долларов впервые с марта - РИА Новости, 15.06.2026
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11:17 15.06.2026 (обновлено: 11:19 15.06.2026)
Цена на нефть Brent опустилась ниже 83 долларов впервые с марта

Цена на нефть Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 10 марта

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%.
  • Стоимость марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже 83 долларов за баррель.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%, стоимость марки Brent впервые с опустилась ниже 83 долларов за баррель с начала марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.22 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5% относительно предыдущего закрытия - до 82,96 доллара за баррель, показатель впервые с 10 марта находится ниже уровня в 83 доллара.
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