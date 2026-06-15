Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал неплохой идеей наличие в Ормузе кораблей для контроля - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 15.06.2026
Трамп назвал неплохой идеей наличие в Ормузе кораблей для контроля

Трамп назвал неплохой идеей наличие в Ормузском проливе кораблей для контроля

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп считает неплохой идеей наличие в Ормузском проливе кораблей от нескольких стран для контроля за свободой судоходства.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Трамп заявил, что считает неплохой идеей наличие в Ормузском проливе кораблей от нескольких стран для контроля за свободой судоходства.
"У нас есть договоренность, по которой (пролив - ред.) будет открыт, и это будет бесплатно, проход (судов - ред.) будет бесплатным. Так что не думаю, что нам потребуется значительная помощь, но я считаю, что было бы неплохо, если бы там находилось одно-два судна от нескольких стран", - сказал Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне надеются на открытие Ормузского пролива для судоходства без взимания платы и на долгосрочной основе.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
СМИ раскрыли, сколько времени займет разминирование Ормузского пролива
Вчера, 18:09
 
В миреОрмузский проливСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала