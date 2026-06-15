Трамп назвал неплохой идеей наличие в Ормузе кораблей для контроля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп считает неплохой идеей наличие в Ормузском проливе кораблей от нескольких стран для контроля за свободой судоходства.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Трамп заявил, что считает неплохой идеей наличие в Ормузском проливе кораблей от нескольких стран для контроля за свободой судоходства.
"У нас есть договоренность, по которой (пролив - ред.) будет открыт, и это будет бесплатно, проход (судов - ред.) будет бесплатным. Так что не думаю, что нам потребуется значительная помощь, но я считаю, что было бы неплохо, если бы там находилось одно-два судна от нескольких стран", - сказал Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне надеются на открытие Ормузского пролива для судоходства без взимания платы и на долгосрочной основе.