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Трамп сообщил о необходимости провести разговор с "Хезболлой" - РИА Новости, 15.06.2026
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20:03 15.06.2026 (обновлено: 20:33 15.06.2026)
Трамп сообщил о необходимости провести разговор с "Хезболлой"

Трамп заявил, что США хотят поговорить с «Хезболлой» по Ливану

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о желании урегулировать ситуацию в Ливане.
  • Для этого США намерены провести разговор с движением "Хезболлах".
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в Вашингтоне хотят попытаться урегулировать ситуацию в Ливане и намерены для этого провести разговор с движением "Хезболлах".
"Мы действительно хотим посмотреть, сможем ли мы исправить ситуацию в Ливане, потому что кажется, что это никогда не закончится... Так что "Хезболлах"... Мы должны немного поговорить с "Хезболлах", - сказал он журналистам.
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При этом, по мнению американского лидера, урегулирование в Ливане не должно представлять больших сложностей.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир при этом заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.
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