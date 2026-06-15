Трамп сообщил о необходимости провести разговор с "Хезболлой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил о желании урегулировать ситуацию в Ливане.
- Для этого США намерены провести разговор с движением "Хезболлах".
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в Вашингтоне хотят попытаться урегулировать ситуацию в Ливане и намерены для этого провести разговор с движением "Хезболлах".
При этом, по мнению американского лидера, урегулирование в Ливане не должно представлять больших сложностей.
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир при этом заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.