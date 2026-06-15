Трамп не исключил своего присутствия на подписании меморандума с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы делегаций Ирана и США могут в пятницу провести встречу в Швейцарии для подписания меморандума между странами.
- Дональд Трамп не исключил своего присутствия на церемонии подписания меморандума и подтвердил, что там будет вице-президент Джей Ди Вэнс.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил своего присутствия на церемонии подписания меморандума с Ираном в пятницу, добавив, что там будет вице-президент Джей Ди Вэнс.
В понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы делегаций Ирана и США могут в пятницу провести встречу в Швейцарии, на которой будет подписан меморандум между странами.
"Посмотрим. Джей Ди там будет", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, планирует ли он присутствовать на церемонии.