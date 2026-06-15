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Трамп не исключил своего присутствия на подписании меморандума с Ираном - РИА Новости, 15.06.2026
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19:34 15.06.2026 (обновлено: 19:45 15.06.2026)
Трамп не исключил своего присутствия на подписании меморандума с Ираном

Трамп не исключил своего присутствия на церемонии подписания договора с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы делегаций Ирана и США могут в пятницу провести встречу в Швейцарии для подписания меморандума между странами.
  • Дональд Трамп не исключил своего присутствия на церемонии подписания меморандума и подтвердил, что там будет вице-президент Джей Ди Вэнс.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил своего присутствия на церемонии подписания меморандума с Ираном в пятницу, добавив, что там будет вице-президент Джей Ди Вэнс.
В понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы делегаций Ирана и США могут в пятницу провести встречу в Швейцарии, на которой будет подписан меморандум между странами.
"Посмотрим. Джей Ди там будет", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, планирует ли он присутствовать на церемонии.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАШвейцарияДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
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