Трамп рассказал, когда США начнут снимать санкции с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что США начнут снимать санкции с Ирана при определенных условиях.
- По его словам, снятие санкций зависит от поведения Тегерана.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут снимать санкции с Ирана, если Тегеран "будет делать то, что от него ждут".
"Все сводится к поведению (Ирана - ред.). Если они делают то, что ожидается, это начнет работать", - сказал Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на соответствующий вопрос.