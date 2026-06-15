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Трамп рассказал, когда США начнут снимать санкции с Ирана - РИА Новости, 15.06.2026
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19:26 15.06.2026 (обновлено: 20:52 15.06.2026)
Трамп рассказал, когда США начнут снимать санкции с Ирана

Трамп: США снимут санкции с ИРИ, если Тегеран будет делать то, что от него ждут

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция. 15 июня 2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция. 15 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что США начнут снимать санкции с Ирана при определенных условиях.
  • По его словам, снятие санкций зависит от поведения Тегерана.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут снимать санкции с Ирана, если Тегеран "будет делать то, что от него ждут".
"Все сводится к поведению (Ирана - ред.). Если они делают то, что ожидается, это начнет работать", - сказал Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на соответствующий вопрос.
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