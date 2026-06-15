Условия меморандума США и Ирана скоро опубликуют, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что условия меморандума США и Ирана будут опубликованы довольно скоро.
- Он назвал меморандум весомым документом и добавил, что хочет, чтобы его обнародовали.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что условия меморандума США и Ирана будут опубликованы довольно скоро.
"Думаю, довольно скоро. Я хочу, чтобы он был обнародован, потому что это очень весомый документ", - сказал Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном.