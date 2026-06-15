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Условия меморандума США и Ирана скоро опубликуют, заявил Трамп - РИА Новости, 15.06.2026
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19:15 15.06.2026 (обновлено: 20:54 15.06.2026)
Условия меморандума США и Ирана скоро опубликуют, заявил Трамп

Трамп: условия меморандума США и Ирана опубликуют довольно скоро

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном. 15 июня 2026
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном. 15 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что условия меморандума США и Ирана будут опубликованы довольно скоро.
  • Он назвал меморандум весомым документом и добавил, что хочет, чтобы его обнародовали.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что условия меморандума США и Ирана будут опубликованы довольно скоро.
"Думаю, довольно скоро. Я хочу, чтобы он был обнародован, потому что это очень весомый документ", - сказал Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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