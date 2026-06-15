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Трамп заявил о подписании меморандума между США и Ираном - РИА Новости, 15.06.2026
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19:10 15.06.2026 (обновлено: 19:50 15.06.2026)
Трамп заявил о подписании меморандума между США и Ираном

Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, но не уточнил, как именно

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп подтвердил подписание меморандума с Ираном.
  • Санкции с Ирана снимут, если Тегеран будет выполнять принятые на себя обязательства.
  • Ормузский пролив полностью откроют в пятницу.
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан.
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"Сделка полностью подписана", — сказал он во время встречи c французским лидером Эммануэлем Макроном, не уточнив, как именно это было сделано.
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По его словам, условия меморандума опубликуют в скором времени. Санкции с Ирана США начнут снимать, если Тегеран "будет делать то, что от него ждут".
Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу, добавил Трамп.
Минувшей ночью Соединенные Штаты и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре после этого глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с иранских портов. Подписание сделки намечено на 19 июня в Женеве.
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Как отмечали иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. В течение 60 дней после подписания меморандума стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой.
Кроме того, ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане, поскольку прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлой" стало частью договоренностей.
Со своей стороны, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил Вэнс. По данным агентства Mehr, ИРИ в рамках сделки обязуется не создавать ядерное оружие.
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