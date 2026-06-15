Трамп заявил о подписании меморандума между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп подтвердил подписание меморандума с Ираном.
- Санкции с Ирана снимут, если Тегеран будет выполнять принятые на себя обязательства.
- Ормузский пролив полностью откроют в пятницу.
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан.
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"Сделка полностью подписана", — сказал он во время встречи c французским лидером Эммануэлем Макроном, не уточнив, как именно это было сделано.
Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу, добавил Трамп.
Как отмечали иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. В течение 60 дней после подписания меморандума стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой.
Со своей стороны, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил Вэнс. По данным агентства Mehr, ИРИ в рамках сделки обязуется не создавать ядерное оружие.