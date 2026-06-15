Трамп заявил о подписании меморандума между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп подтвердил подписание меморандума с Ираном.

Санкции с Ирана снимут, если Тегеран будет выполнять принятые на себя обязательства.

Ормузский пролив полностью откроют в пятницу.

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан.

« "Сделка полностью подписана", — сказал он во время встречи c французским лидером Эммануэлем Макроном , не уточнив, как именно это было сделано.

По его словам, условия меморандума опубликуют в скором времени. Санкции с Ирана США начнут снимать, если Тегеран "будет делать то, что от него ждут".

Что касается Ормузского пролива , то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу, добавил Трамп

Минувшей ночью Соединенные Штаты и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре после этого глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с иранских портов. Подписание сделки намечено на 19 июня в Женеве

Как отмечали иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. В течение 60 дней после подписания меморандума стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой.

Кроме того, ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане , поскольку прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлой" стало частью договоренностей.

Со своей стороны, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.