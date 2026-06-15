Трамп утверждает, что Ормузский пролив уже частично открыт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив частично открыт.
- По его словам, в пятницу пролив будет полностью открыт.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично открыт, а полностью откроется в пятницу.
"Как вы знаете, пролив уже частично открыт... В пятницу он будет полностью открыт", - заявил Трамп в понедельник.
Ранее в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне надеются на открытие Ормузского пролива для судоходства без взимания платы и на долгосрочной основе.