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Трамп утверждает, что Ормузский пролив уже частично открыт - РИА Новости, 15.06.2026
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19:10 15.06.2026 (обновлено: 19:29 15.06.2026)
Трамп утверждает, что Ормузский пролив уже частично открыт

Трамп утверждает, что Ормуз уже частично открыт, а полностью откроется в пятницу

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив частично открыт.
  • По его словам, в пятницу пролив будет полностью открыт.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично открыт, а полностью откроется в пятницу.
"Как вы знаете, пролив уже частично открыт... В пятницу он будет полностью открыт", - заявил Трамп в понедельник.
Ранее в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне надеются на открытие Ормузского пролива для судоходства без взимания платы и на долгосрочной основе.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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