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Трамп вылетел на саммит G7 во Францию - РИА Новости, 15.06.2026
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10:57 15.06.2026
Трамп вылетел на саммит G7 во Францию

РИА Новости: Дональд Трамп вылетел на саммит G7 во Францию

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп вылетел во Францию на саммит G7.
  • Во время саммита он проведет встречи и переговоры с лидерами нескольких стран, включая Владимира Зеленского.
  • Саммит G7 пройдет 15–17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, где лидеры обсудят войну в Иране и другие международные вопросы.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вылетел из Соединенных Штатов на саммит G7 во Франции, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Борт американского лидера вылетел с базы ВВС Эндрюс неподалеку от Вашингтона примерно в 10.20 мск.
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Согласно расписанию президента, в понедельник вечером у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего Трамп примет участие в совместном ужине лидеров G7. Во вторник у американского президента запланированы двусторонние переговоры с лидерами Катара, ОАЭ, а также совместное обсуждение членов G7 с участием главы киевского режима Владимиром Зеленским. В среду Трамп встретится с президентом Египта и премьером Индии, а завершит поездку ужином с президентом Макроном, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Трампа.
Саммит G7 пройдет 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Ожидается, что лидеры обсудят войну в Иране, ее экономические последствия, а также другие международные вопросы. В частности, могут быть затронуты такие темы, как глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов и цифровая среда для несовершеннолетних. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
В ходе интервью газете New York Post накануне саммита Трамп пригрозил французскому лидеру Эммануэлю Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании Соединенных Штатов.
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