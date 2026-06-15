Трамп вылетел на саммит G7 во Францию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп вылетел во Францию на саммит G7.
- Во время саммита он проведет встречи и переговоры с лидерами нескольких стран, включая Владимира Зеленского.
- Саммит G7 пройдет 15–17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, где лидеры обсудят войну в Иране и другие международные вопросы.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вылетел из Соединенных Штатов на саммит G7 во Франции, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Борт американского лидера вылетел с базы ВВС Эндрюс неподалеку от Вашингтона примерно в 10.20 мск.
Согласно расписанию президента, в понедельник вечером у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего Трамп примет участие в совместном ужине лидеров G7. Во вторник у американского президента запланированы двусторонние переговоры с лидерами Катара, ОАЭ, а также совместное обсуждение членов G7 с участием главы киевского режима Владимиром Зеленским. В среду Трамп встретится с президентом Египта и премьером Индии, а завершит поездку ужином с президентом Макроном, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Трампа.
Саммит G7 пройдет 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Ожидается, что лидеры обсудят войну в Иране, ее экономические последствия, а также другие международные вопросы. В частности, могут быть затронуты такие темы, как глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов и цифровая среда для несовершеннолетних. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
В ходе интервью газете New York Post накануне саммита Трамп пригрозил французскому лидеру Эммануэлю Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании Соединенных Штатов.