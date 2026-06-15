Трамп заявил, что сделка с Ираном предусматривает отказ от пошлин в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном предусматривает отказ от пошлин в Ормузском проливе.
- По словам Трампа, после подписания сделки пролив будет открыт.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном предусматривает отказ от пошлин в Ормузском проливе, сообщает газета New York Times по итогам интервью с американским лидером.
Трамп ранее сообщил, что сделка будет подписана в пятницу, после чего пролив будет открыт.
"Свободный от пошлин", - приводит издание слова президента США о судоходстве в Ормузском проливе.