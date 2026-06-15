Трамп назвал Нетаньяху очень сложным парнем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху сложным человеком.
- Трамп считает, что Нетаньяху должен быть благодарен Вашингтону за усилия по Ирану.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху очень сложным парнем, который должен благодарить Вашингтон за усилия по Ирану.
"Он очень сложный парень… буду честным с вами, ему следует быть нам очень благодарным за то, что мы это сделали", - сказал президент США в интервью газете New York Times, говоря о Нетаньяху.