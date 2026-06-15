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Трамп назвал Нетаньяху очень сложным парнем - РИА Новости, 15.06.2026
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02:28 15.06.2026 (обновлено: 02:39 15.06.2026)
Трамп назвал Нетаньяху очень сложным парнем

Трамп назвал Нетаньяху очень сложным парнем, который должен благодарить США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху сложным человеком.
  • Трамп считает, что Нетаньяху должен быть благодарен Вашингтону за усилия по Ирану.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху очень сложным парнем, который должен благодарить Вашингтон за усилия по Ирану.
"Он очень сложный парень… буду честным с вами, ему следует быть нам очень благодарным за то, что мы это сделали", - сказал президент США в интервью газете New York Times, говоря о Нетаньяху.
По мнению американского лидера, если бы у Ирана было ядерное оружие, то Израиль не просуществовал бы и двух часов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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