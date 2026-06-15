Трамп рассказал, когда откроется Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива произойдет после подписания сделки с Ираном.
- По словам Трампа, после подписания сделки в пятницу нефть начнет поступать в обе стороны через пролив.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива произойдет вслед за подписанием сделки с Ираном в пятницу, 19 июня.
"С открытием пролива после подписания сделки в пятницу, для целей разминирования, нефть потечет в обе стороны снова для региона и мира", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.