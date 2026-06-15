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Трамп рассказал, когда откроется Ормузский пролив - РИА Новости, 15.06.2026
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01:54 15.06.2026
Трамп рассказал, когда откроется Ормузский пролив

Трамп: Ормузский пролив откроется в пятницу для целей разминирования

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива произойдет после подписания сделки с Ираном.
  • По словам Трампа, после подписания сделки в пятницу нефть начнет поступать в обе стороны через пролив.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива произойдет вслед за подписанием сделки с Ираном в пятницу, 19 июня.
"С открытием пролива после подписания сделки в пятницу, для целей разминирования, нефть потечет в обе стороны снова для региона и мира", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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