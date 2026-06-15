Трамп подтвердил дату подписания сделки США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном.
- Трамп назвал достигнутую договоренность «отличной сделкой, которая принесет мир и безопасность всему региону».
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном в пятницу, 19 июня.
"Подписание сделки в пятницу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он назвал достигнутую договоренность "отличной сделкой, которая принесет мир и безопасность всему региону".