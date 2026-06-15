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Трамп подтвердил дату подписания сделки США и Ирана - РИА Новости, 15.06.2026
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01:36 15.06.2026 (обновлено: 01:42 15.06.2026)
Трамп подтвердил дату подписания сделки США и Ирана

Трамп подтвердил, что подписание сделки США и Ирана пройдет 19 июня

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном.
  • Трамп назвал достигнутую договоренность «отличной сделкой, которая принесет мир и безопасность всему региону».
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном в пятницу, 19 июня.
"Подписание сделки в пятницу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он назвал достигнутую договоренность "отличной сделкой, которая принесет мир и безопасность всему региону".
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