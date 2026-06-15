Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии морской блокады

Краткий пересказ от РИА ИИ Вашингтон и Тегеран заключили сделку, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он также объявил о снятии американской морской блокады.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран заключили сделку, сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава государства также объявил о снятии американской морской блокады.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил информацию о согласовании текста сделки и уточнил, что подписание состоится 19 июня в Швейцарии.

По словам Трампа, после этого откроется и Ормузский пролив, где начнут разминирование.

« "Нефть потечет в обе стороны снова для региона и мира", — заключил президент.

В пятницу агентство Mehr опубликовало положения проекта мирного соглашения Тегерана и Вашингтона. Документ состоит из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане

В четверг глава Белого дома заявил, что в рамках соглашения исламская республика даст обязательство не стремиться к получению ядерного оружия.