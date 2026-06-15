Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии морской блокады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вашингтон и Тегеран заключили сделку, сообщил президент США Дональд Трамп.
- Он также объявил о снятии американской морской блокады.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран заключили сделку, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Сделка с Исламской Республикой Иран теперь завершена. Поздравляю всех", — написал он в соцсети Truth Social.
Глава государства также объявил о снятии американской морской блокады.
В свою очередь, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил информацию о согласовании текста сделки и уточнил, что подписание состоится 19 июня в Швейцарии.
По словам Трампа, после этого откроется и Ормузский пролив, где начнут разминирование.
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"Нефть потечет в обе стороны снова для региона и мира", — заключил президент.
В четверг глава Белого дома заявил, что в рамках соглашения исламская республика даст обязательство не стремиться к получению ядерного оружия.
В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что ИРИ также откажется от обогащения урана, демонтирует необходимые для этого объекты, установит ограничения на производство ракет и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.