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Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии морской блокады - РИА Новости, 15.06.2026
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00:36 15.06.2026 (обновлено: 01:41 15.06.2026)
Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии морской блокады

Трамп: США заключили сделку с Ираном

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон и Тегеран заключили сделку, сообщил президент США Дональд Трамп.
  • Он также объявил о снятии американской морской блокады.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран заключили сделку, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Сделка с Исламской Республикой Иран теперь завершена. Поздравляю всех", — написал он в соцсети Truth Social.
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Глава государства также объявил о снятии американской морской блокады.
В свою очередь, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил информацию о согласовании текста сделки и уточнил, что подписание состоится 19 июня в Швейцарии.
По словам Трампа, после этого откроется и Ормузский пролив, где начнут разминирование.
«
"Нефть потечет в обе стороны снова для региона и мира", — заключил президент.
В пятницу агентство Mehr опубликовало положения проекта мирного соглашения Тегерана и Вашингтона. Документ состоит из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
В четверг глава Белого дома заявил, что в рамках соглашения исламская республика даст обязательство не стремиться к получению ядерного оружия.
В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что ИРИ также откажется от обогащения урана, демонтирует необходимые для этого объекты, установит ограничения на производство ракет и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.
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