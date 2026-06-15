Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп допустил возможность электронной подписи под соглашением с Ираном.
- Сделку... подпишет электронно либо он (Трамп - ред.), либо вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает издание Wall Street Journal.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном, сообщает издание Wall Street Journal по итогам интервью с американским лидером.
"Сделку... подпишет электронно либо он (Трамп - ред.), либо вице-президент Джей Ди Вэнс", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Иран еще не подтвердил свое согласие на подписание этого соглашения.