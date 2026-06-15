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Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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00:32 15.06.2026
Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном, пишут СМИ

WSJ: Трамп может поставить электронную подпись под соглашением с Ираном

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил возможность электронной подписи под соглашением с Ираном.
  • Сделку... подпишет электронно либо он (Трамп - ред.), либо вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает издание Wall Street Journal.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном, сообщает издание Wall Street Journal по итогам интервью с американским лидером.
"Сделку... подпишет электронно либо он (Трамп - ред.), либо вице-президент Джей Ди Вэнс", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Иран еще не подтвердил свое согласие на подписание этого соглашения.
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