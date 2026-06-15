Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 15.06.2026 (обновлено: 17:24 15.06.2026)
Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Трамп: суда возобновляют движение по Ормузскому проливу

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
  • Ранее глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с иранских портов.
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
«
"Суда, многие из которых загружены нефтью, начинают движение к выходу из Ормузского пролива. Они двигаются по южному "шоссе", которое совершенно безопасно и чисто. Есть и другие районы для движения!" — написал он в соцсети Truth Social.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Иран вышел победителем из конфликта с США, заявил Аракчи
12 июня, 22:23
Ранее в понедельник глава МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что республика обязуется обеспечить безопасное судоходство в акватории и будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, которые она вместе с Оманом планирует предоставлять судам. Пошлины за проход не предусмотрены.
Минувшей ночью США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре после этого глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с иранских портов. Подписание сделки намечено на 19 июня в Женеве.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Нетаньяху заявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане, пишут СМИ
Вчера, 09:35
Как отмечали иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. В течение 60 дней после подписания меморандума стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой.
Кроме того, ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане, поскольку прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлой" стало частью договоренностей.
Со своей стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, Штаты обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил Вэнс. По данным агентства Mehr, ИРИ в рамках сделки обязуется не создавать ядерное оружие.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Трамп оценил роль Путина в содействии урегулированию с Ираном
Вчера, 02:34
 
В миреОрмузский проливДональд ТрампСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДжеймс Дэвид ВэнсХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала