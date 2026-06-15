Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Ранее глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с иранских портов.

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

« "Суда, многие из которых загружены нефтью, начинают движение к выходу из Ормузского пролива . Они двигаются по южному "шоссе", которое совершенно безопасно и чисто. Есть и другие районы для движения!" — написал он в соцсети Truth Social

Ранее в понедельник глава МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что республика обязуется обеспечить безопасное судоходство в акватории и будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, которые она вместе с Оманом планирует предоставлять судам. Пошлины за проход не предусмотрены.

Минувшей ночью США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре после этого глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с иранских портов. Подписание сделки намечено на 19 июня в Женеве.

Как отмечали иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. В течение 60 дней после подписания меморандума стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой.

ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Кроме того,предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане , поскольку прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлой" стало частью договоренностей.

Со своей стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.