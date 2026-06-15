Минпромторг расширил список авто для закупки в такси

"Правительство расширило перечень марок и моделей автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. Распоряжение об этом находится на подписи. Речь идет об одном автомобиле — Jetour X70PLUS. Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства", — говорится в заявлении .

Перечень регулярно обновляется по мере локализации новых моделей, для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.

В октябре прошлого года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для работы в такси, в который вошли 20 моделей. Ведомство пояснило, что требования по локализации не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем.