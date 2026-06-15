Минпромторг расширил список авто для закупки в такси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Jetour X70PLUS пополнит перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России.
- В марте 2026 года перечень уже дополнили моделями Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7, а в мае — Omoda C5.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, пополнит Jetour X70PLUS, сообщил Минпромторг.
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"Правительство расширило перечень марок и моделей автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. Распоряжение об этом находится на подписи. Речь идет об одном автомобиле — Jetour X70PLUS. Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства", — говорится в заявлении.
В марте 2026 года перечень автомобилей, которые могут работать в качестве такси, дополнили Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7, а в мае туда добавили Omoda C5. В список входят 27 брендов, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, Haval, Tenet.
Перечень регулярно обновляется по мере локализации новых моделей, для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.
В октябре прошлого года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для работы в такси, в который вошли 20 моделей. Ведомство пояснило, что требования по локализации не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем.
Как отметили в Минпромторге, в России производят модели различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов.