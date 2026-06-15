Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам тюремного заключения.
- Хейби оправдали по двум пунктам обвинений в изнасиловании.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд в Осло приговорил к 4 годам тюрьмы сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хейби, сообщает телерадиокомпания NRK.
Суд по делу начался в окружном суде Осло 3 февраля и завершился в марте. Прокурор требовал тюремного заключения сроком семь лет и семь месяцев по 32 пунктам обвинения, в которые входят четыре изнасилования. Хейби находится по стражей с февраля.
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"Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам тюремного заключения", - говорится в сообщении.
Как уточняет NRK, Хейби оправдали по двум пунктам обвинений в изнасиловании.