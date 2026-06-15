Рейтинг@Mail.ru
Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 15.06.2026 (обновлено: 18:44 15.06.2026)
Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы, пишут СМИ

NRK: сын кронпринцессы Норвегии получил четыре года тюрьмы за изнасилования

© REUTERS / Heiko JungeМариус Борг Хёйби
Мариус Борг Хёйби - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Heiko Junge
Мариус Борг Хёйби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам тюремного заключения.
  • Хейби оправдали по двум пунктам обвинений в изнасиловании.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд в Осло приговорил к 4 годам тюрьмы сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хейби, сообщает телерадиокомпания NRK.
Суд по делу начался в окружном суде Осло 3 февраля и завершился в марте. Прокурор требовал тюремного заключения сроком семь лет и семь месяцев по 32 пунктам обвинения, в которые входят четыре изнасилования. Хейби находится по стражей с февраля.
«
"Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам тюремного заключения", - говорится в сообщении.
Как уточняет NRK, Хейби оправдали по двум пунктам обвинений в изнасиловании.
Полиция в, Норвегии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Норвегии оштрафовали шведов за кидание камней через границу с Россией
12 июня, 02:51
 
ОслоНорвегияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала