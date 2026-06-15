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Каскадер сериала "Морские дьяволы" Чингиз Додиев погиб в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2026
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20:18 15.06.2026
Каскадер сериала "Морские дьяволы" Чингиз Додиев погиб в зоне СВО

РИА Новости: каскадер сериала "Морские дьяволы" Чингиз Додиев погиб в зоне СВО

© Фото : Fight Club_Golden Gloves/ВКонтактеЧингиз Додиев
Чингиз Додиев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Fight Club_Golden Gloves/ВКонтакте
Чингиз Додиев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Каскадер сериала "Морские дьяволы" Чингиз Додиев погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в его семье.
"Сообщили, что он ушел на боевое задание. Несколько дней числился без вести пропавшим, и вот в субботу сообщили, что погиб", - сказала собеседница агентства.
Она также рассказала, что похороны Додиева пройдут на его родине в Бурятии. В Москве для родственников и близких, которые не смогут поехать на церемонию прощания, состоится памятная встреча.
Додиев отправился в зону специальной военной операции добровольцем в июле 2023 года. За время службы он был награжден медалями Жукова, "За боевые отличия", "За отвагу" и знаком "Участнику СВО".
До отправки на фронт Додиев работал каскадером и принимал участие в съемках ряда российских фильмов и сериалов. В его фильмографии значатся проекты "Майор Гром", "Солнцепек", "Мастер и Маргарита", "Наш спецназ", а также сериал "Морские дьяволы".
У Додиева остались жена и две дочери.
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