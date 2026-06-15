Каскадер сериала "Морские дьяволы" Чингиз Додиев погиб в зоне СВО

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Каскадер сериала "Морские дьяволы" Чингиз Додиев погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в его семье.

"Сообщили, что он ушел на боевое задание. Несколько дней числился без вести пропавшим, и вот в субботу сообщили, что погиб", - сказала собеседница агентства.

Она также рассказала, что похороны Додиева пройдут на его родине в Бурятии . В Москве для родственников и близких, которые не смогут поехать на церемонию прощания, состоится памятная встреча.

Додиев отправился в зону специальной военной операции добровольцем в июле 2023 года. За время службы он был награжден медалями Жукова, "За боевые отличия", "За отвагу" и знаком "Участнику СВО".

До отправки на фронт Додиев работал каскадером и принимал участие в съемках ряда российских фильмов и сериалов. В его фильмографии значатся проекты "Майор Гром", "Солнцепек", "Мастер и Маргарита", "Наш спецназ", а также сериал "Морские дьяволы".