Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинскому руководству следует отказаться от выполнения приказов Запада и начать прямой диалог с Россией для достижения мира.
- По его мнению, конфликт необходим Европе и выгоден лишь украинской элите, чьи интересы связаны с Западом.
- Дмитрук сомневается, что украинская верхушка готова пожертвовать своими активами и положением на Западе ради мира для Украины.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинским властям нужно прекратить выполнять приказы Запада и начать прямой диалог с Россией, чтобы достичь мира, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«
"Когда мне говорят, что СВО может закончиться осенью, я не вижу, как она может закончиться: ни сейчас, ни ближе к осени. Во-первых, потому что этот конфликт крайне необходим Европе. Во-вторых — представьте себе положение большинства украинских власть имущих. Их жизнь давно находится не на Украине. Их семьи, деньги, имущество и интересы связаны с Западом", — написал он.
По словам парламентария Рады, чтобы начать путь к миру, необходимо вступить в противостояние не только с Зеленским, но и с теми силами на Западе, которые заинтересованы в продолжении конфликта.
«
"Нужно отказаться выполнять их запросы и начать прямой диалог с Россией. Но тогда возникает вопрос: готовы ли они пожертвовать своей привычной западной жизнью? Готовы ли они рискнуть своими активами, положением, связями и будущим на Западе ради мира для Украины? Я не вижу сегодня среди украинской элиты людей, которые готовы на такой шаг", — резюмировал он.
Как ранее отмечал президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер сообщал, что Запад использовал Минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой. Он также указывал, что необходимо вернуться к системе взаимного доверия.