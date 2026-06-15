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"Ближе к осени". В Раде сделали внезапное заявление об окончании СВО - РИА Новости, 15.06.2026
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17:25 15.06.2026 (обновлено: 19:57 15.06.2026)
"Ближе к осени". В Раде сделали внезапное заявление об окончании СВО

Депутат Рады Дмитрук призвал Киев начать прямой диалог с Россией

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинскому руководству следует отказаться от выполнения приказов Запада и начать прямой диалог с Россией для достижения мира.
  • По его мнению, конфликт необходим Европе и выгоден лишь украинской элите, чьи интересы связаны с Западом.
  • Дмитрук сомневается, что украинская верхушка готова пожертвовать своими активами и положением на Западе ради мира для Украины.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинским властям нужно прекратить выполнять приказы Запада и начать прямой диалог с Россией, чтобы достичь мира, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«

"Когда мне говорят, что СВО может закончиться осенью, я не вижу, как она может закончиться: ни сейчас, ни ближе к осени. Во-первых, потому что этот конфликт крайне необходим Европе. Во-вторых — представьте себе положение большинства украинских власть имущих. Их жизнь давно находится не на Украине. Их семьи, деньги, имущество и интересы связаны с Западом", — написал он.

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По словам парламентария Рады, чтобы начать путь к миру, необходимо вступить в противостояние не только с Зеленским, но и с теми силами на Западе, которые заинтересованы в продолжении конфликта.
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"Нужно отказаться выполнять их запросы и начать прямой диалог с Россией. Но тогда возникает вопрос: готовы ли они пожертвовать своей привычной западной жизнью? Готовы ли они рискнуть своими активами, положением, связями и будущим на Западе ради мира для Украины? Я не вижу сегодня среди украинской элиты людей, которые готовы на такой шаг", — резюмировал он.
Как ранее отмечал президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер сообщал, что Запад использовал Минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой. Он также указывал, что необходимо вернуться к системе взаимного доверия.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаАртем ДмитрукВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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