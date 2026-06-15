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ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 15.06.2026
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13:48 15.06.2026 (обновлено: 14:04 15.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих в полосе ответственности российской «Южной» группировки.
  • Также в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих в полосе ответственности российской "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке российского ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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