ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих в полосе ответственности российской "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке российского ведомства.