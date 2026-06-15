ВСУ за сутки потеряли до 290 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Центр" за сутки улучшила положение по переднему краю.
- Противник потерял до 290 военнослужащих и военную технику, включая две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Святогоровка, Ленина, Кучеров Яр, Анновка, Рубежное, Сергеевка, Райское и Красноярское Донецкой Народной Республики", - отметили в Минобороны.