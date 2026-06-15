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ВСУ за сутки потеряли до 290 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 15.06.2026
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13:44 15.06.2026 (обновлено: 14:00 15.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 290 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 290 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка "Центр" за сутки улучшила положение по переднему краю.
  • Противник потерял до 290 военнослужащих и военную технику, включая две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Помимо этого, бойцы группировка войск "Центр" нанесли поражение живой силе ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР.
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Святогоровка, Ленина, Кучеров Яр, Анновка, Рубежное, Сергеевка, Райское и Красноярское Донецкой Народной Республики", - отметили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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