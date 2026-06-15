Жителя Новороссийска приговорили к 18 годам тюрьмы за содействие ВСУ

КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил жителя Новороссийска к 18 годам строгого режима за оказание содействия представителям ВСУ в одном из мессенджеров, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Ему также запрещено пользоваться Интернетом на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.