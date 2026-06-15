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Суд освободил из-под стражи экс-депутата Бальбека, обвиняемого в клевете - РИА Новости, 15.06.2026
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16:59 15.06.2026 (обновлено: 17:19 15.06.2026)
Суд освободил из-под стражи экс-депутата Бальбека, обвиняемого в клевете

Адвокат Анохин: суд освободил из-под стражи экс-депутата Бальбека

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руслан Бальбек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский районный суд Симферополя отменил меру пресечения в виде ареста и освободил из-под стражи экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека.
  • Ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий, и фактически он будет находиться на свободе.
  • Бальбек обвиняется по трем уголовным статьям: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя отменил меру пресечения и освободил из-под стражи экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
«
"Суд отменил меру пресечения и освободил Руслана Бальбека из-под стражи, заменив на запрет определенных действий. Судебный процесс по нему будет продолжаться, но фактически Руслан Бальбек будет находиться на свободе. С ним все в порядке", - сказал Анохин.
По его словам, ходатайство об отмене меры пресечения в виде ареста в понедельник удовлетворил Киевский райсуд Симферополя.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.
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