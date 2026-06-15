Суд освободил из-под стражи экс-депутата Бальбека, обвиняемого в клевете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский районный суд Симферополя отменил меру пресечения в виде ареста и освободил из-под стражи экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека.
- Ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий, и фактически он будет находиться на свободе.
- Бальбек обвиняется по трем уголовным статьям: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя отменил меру пресечения и освободил из-под стражи экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
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"Суд отменил меру пресечения и освободил Руслана Бальбека из-под стражи, заменив на запрет определенных действий. Судебный процесс по нему будет продолжаться, но фактически Руслан Бальбек будет находиться на свободе. С ним все в порядке", - сказал Анохин.
По его словам, ходатайство об отмене меры пресечения в виде ареста в понедельник удовлетворил Киевский райсуд Симферополя.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.