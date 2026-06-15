Суд освободил из-под стражи экс-депутата Бальбека, обвиняемого в клевете

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"Суд отменил меру пресечения и освободил Руслана Бальбека из-под стражи, заменив на запрет определенных действий. Судебный процесс по нему будет продолжаться, но фактически Руслан Бальбек будет находиться на свободе. С ним все в порядке", - сказал Анохин.