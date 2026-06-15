США несут ответственность за реализацию соглашения с Ираном, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости прекращения атак Израиля на Ливан и подчеркнул ответственность США за реализацию будущего соглашения с Ираном.
- Ранее Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
- Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. США несут ответственность за реализацию будущего соглашения с Ираном, атаки Израиля на Ливан должны прекратиться, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Аракчи в ходе этих телефонных разговоров указал на ответственность США за реализацию соглашения, подчеркнув необходимость полного прекращения агрессии и дестабилизирующих атак (израильского - ред.) режима на Ливан", - говорится в заявлении ведомства.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.