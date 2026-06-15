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США несут ответственность за реализацию соглашения с Ираном, заявил Аракчи - РИА Новости, 15.06.2026
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10:58 15.06.2026
США несут ответственность за реализацию соглашения с Ираном, заявил Аракчи

Аракчи: США несут ответственность за реализацию соглашения с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости прекращения атак Израиля на Ливан и подчеркнул ответственность США за реализацию будущего соглашения с Ираном.
  • Ранее Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
  • Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. США несут ответственность за реализацию будущего соглашения с Ираном, атаки Израиля на Ливан должны прекратиться, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
МИД Ирана отмечает, что Аракчи заявил об этом в ходе телефонных разговора с главами МИД Турции, Ирака и Египта.
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"Аракчи в ходе этих телефонных разговоров указал на ответственность США за реализацию соглашения, подчеркнув необходимость полного прекращения агрессии и дестабилизирующих атак (израильского - ред.) режима на Ливан", - говорится в заявлении ведомства.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.
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В миреИранСШАИзраильАббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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