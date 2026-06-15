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В 2025 году американцам выдали 8229 российских виз - РИА Новости, 15.06.2026
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06:21 15.06.2026 (обновлено: 10:24 15.06.2026)
В 2025 году американцам выдали 8229 российских виз

В 2025 году американцам выдали на тысячу больше российских виз, чем годом ранее

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году российские консульства в США и консульский отдел посольства РФ выдали примерно на тысячу больше виз американцам по сравнению с 2024 годом.
  • Большая часть выданных в 2025 году российских виз — обыкновенные туристические и частные.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские консульства в США и консульский отдел посольства РФ выдали американцам в 2025 году примерно на тысячу больше виз, чем в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"В 2024 году консульским отделом посольства России в США, в городе Вашингтоне, генеральными консульствами в городе Нью-Йорке и городе Хьюстоне в совокупности была оформлена 7 321 виза, в 2025 году – уже 8229 виз", - сказал он.
Дипломат уточнил, что большая часть выданных американцам в 2025 году российских виз – обыкновенные туристические и частные. Первых выдали около 4,3 тысячи, вторых – почти 3 тысячи за год.
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