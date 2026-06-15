В 2025 году американцам выдали 8229 российских виз

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские консульства в США и консульский отдел посольства РФ выдали американцам в 2025 году примерно на тысячу больше виз, чем в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.