В 2025 году американцам выдали 8229 российских виз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году российские консульства в США и консульский отдел посольства РФ выдали примерно на тысячу больше виз американцам по сравнению с 2024 годом.
- Большая часть выданных в 2025 году российских виз — обыкновенные туристические и частные.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские консульства в США и консульский отдел посольства РФ выдали американцам в 2025 году примерно на тысячу больше виз, чем в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"В 2024 году консульским отделом посольства России в США, в городе Вашингтоне, генеральными консульствами в городе Нью-Йорке и городе Хьюстоне в совокупности была оформлена 7 321 виза, в 2025 году – уже 8229 виз", - сказал он.
Дипломат уточнил, что большая часть выданных американцам в 2025 году российских виз – обыкновенные туристические и частные. Первых выдали около 4,3 тысячи, вторых – почти 3 тысячи за год.