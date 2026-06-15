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США и Иран договорились о полном прекращении огня, заявил премьер Пакистана - РИА Новости, 15.06.2026
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00:27 15.06.2026 (обновлено: 00:40 15.06.2026)
США и Иран договорились о полном прекращении огня, заявил премьер Пакистана

Шариф: США и Иран договорились о прекращении огня на всех фронтах

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран договорились о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
  • Сделку о прекращении огня подпишут 19 июня в Швейцарии.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США и Иран договорились о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
"Обе стороны объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан", — написал он в соцсети X.
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Саму сделку подпишут 19 июня в Швейцарии, уточнил Шариф.
В пятницу агентство Mehr опубликовало положения проекта мирной сделки Тегерана и Вашингтона. Документ состоит из 14 пунктов. Незамедлительное и полномасштабное прекращение боевых действий — один из них.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках соглашения исламская республика даст обязательство не стремиться к получению ядерного оружия.
В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что ИРИ также откажется от обогащения урана, демонтирует необходимые для этого объекты, установит ограничения на производство ракет и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.
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