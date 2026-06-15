США и Иран договорились о полном прекращении огня, заявил премьер Пакистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Иран договорились о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
- Сделку о прекращении огня подпишут 19 июня в Швейцарии.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США и Иран договорились о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
"Обе стороны объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан", — написал он в соцсети X.
В пятницу агентство Mehr опубликовало положения проекта мирной сделки Тегерана и Вашингтона. Документ состоит из 14 пунктов. Незамедлительное и полномасштабное прекращение боевых действий — один из них.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках соглашения исламская республика даст обязательство не стремиться к получению ядерного оружия.
В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что ИРИ также откажется от обогащения урана, демонтирует необходимые для этого объекты, установит ограничения на производство ракет и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.