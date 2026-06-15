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Депутат обратился в СК из-за регистрации 57 человек в квартире на Урале - РИА Новости, 15.06.2026
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20:11 15.06.2026 (обновлено: 20:33 15.06.2026)
Депутат обратился в СК из-за регистрации 57 человек в квартире на Урале

Депутат ЕР направил запрос из-за прописки 57 человек в квартире в Екатеринбурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель ЦИК «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет по делу о прописке 57 человек из Ингушетии в квартиру жительницы Екатеринбурга.
  • У жительницы Екатеринбурга взломали аккаунт на «Госуслугах» и зарегистрировали в ее двухкомнатной квартире 57 человек из Ингушетии, ей также пришли счета за коммунальные услуги на 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Руководитель ЦИК "Единой России", депутат Госдумы Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет по делу о прописке 57 человек из Ингушетии в квартиру жительницы Екатеринбурга.
В своем канале на платформе "Макс" Сидякин сообщил, что у жительницы Екатеринбурга взломали аккаунт на "Госуслугах" и зарегистрировали в ее двухкомнатной квартире 57 человек из Ингушетии. Кроме того, женщине пришли счета за коммунальные услуги на 50 тысяч рублей, а некоторые "жильцы" ее квартиры даже начали оформлять пособия на 85 детей.
"Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за "мертвые души", - сообщил депутат.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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ПроисшествияЕкатеринбургРеспублика ИнгушетияАлександр СидякинЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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