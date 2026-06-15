Депутат обратился в СК из-за регистрации 57 человек в квартире на Урале

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Руководитель ЦИК "Единой России", депутат Госдумы Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет по делу о прописке 57 человек из Ингушетии в квартиру жительницы Екатеринбурга.

"Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за "мертвые души", - сообщил депутат.