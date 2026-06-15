Депутат обратился в СК из-за регистрации 57 человек в квартире на Урале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель ЦИК «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет по делу о прописке 57 человек из Ингушетии в квартиру жительницы Екатеринбурга.
- У жительницы Екатеринбурга взломали аккаунт на «Госуслугах» и зарегистрировали в ее двухкомнатной квартире 57 человек из Ингушетии, ей также пришли счета за коммунальные услуги на 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Руководитель ЦИК "Единой России", депутат Госдумы Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет по делу о прописке 57 человек из Ингушетии в квартиру жительницы Екатеринбурга.
В своем канале на платформе "Макс" Сидякин сообщил, что у жительницы Екатеринбурга взломали аккаунт на "Госуслугах" и зарегистрировали в ее двухкомнатной квартире 57 человек из Ингушетии. Кроме того, женщине пришли счета за коммунальные услуги на 50 тысяч рублей, а некоторые "жильцы" ее квартиры даже начали оформлять пособия на 85 детей.
"Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за "мертвые души", - сообщил депутат.