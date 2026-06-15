Суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея за нецензурную брань

Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Архивное фото

Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудница Пушкинского музея выругалась нецензурной бранью в адрес коллеги.

Московский суд оштрафовал ее на три тысячи рублей по статье КоАП «Оскорбление».

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московский суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея, которая выругалась нецензурной бранью в адрес коллеги, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что женщины работают в музее диспетчерами, меняют друг друга посменно. С начала года у них установились конфликтные отношения из-за передачи помещений после смены: порой они сдавались непроветренными и с мусором, отмечается в документах.

В конечном итоге одна сотрудница высказала в адрес другой оскорбления, в том числе нецензурного содержания, тирада попала на видео. Потерпевшая написала заявление, и на обидчицу составили протокол по статье КоАП "Оскорбление". Женщина признала вину.

Столичный суд оштрафовал ее на три тысячи рублей, заключается в материалах.