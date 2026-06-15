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Суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея за нецензурную брань - РИА Новости, 15.06.2026
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06:43 15.06.2026 (обновлено: 10:27 15.06.2026)
Суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея за нецензурную брань

В Москве сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат в адрес коллеги

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудница Пушкинского музея выругалась нецензурной бранью в адрес коллеги.
  • Московский суд оштрафовал ее на три тысячи рублей по статье КоАП «Оскорбление».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московский суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея, которая выругалась нецензурной бранью в адрес коллеги, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что женщины работают в музее диспетчерами, меняют друг друга посменно. С начала года у них установились конфликтные отношения из-за передачи помещений после смены: порой они сдавались непроветренными и с мусором, отмечается в документах.
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В конечном итоге одна сотрудница высказала в адрес другой оскорбления, в том числе нецензурного содержания, тирада попала на видео. Потерпевшая написала заявление, и на обидчицу составили протокол по статье КоАП "Оскорбление". Женщина признала вину.
Столичный суд оштрафовал ее на три тысячи рублей, заключается в материалах.
Расположенный в Москве Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина обладает одним из крупнейших в стране художественных собраний зарубежного искусства: около 700 тысяч произведений разных эпох.
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