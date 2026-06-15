Глава парламентской фракции ХДС/ХСС отрицает амбиции стать канцлером ФРГ

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Йенс Шпан заявил, что у него нет амбиций заменить Фридриха Мерца на посту канцлера Германии.

Ранее газета Bild сообщала, что в руководстве входящей в правящую коалицию ХДС обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера из-за промедления в проведении правительственных реформ и исторически низких рейтингов в опросах.