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Глава парламентской фракции ХДС/ХСС отрицает амбиции стать канцлером ФРГ - РИА Новости, 15.06.2026
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07:57 15.06.2026
Глава парламентской фракции ХДС/ХСС отрицает амбиции стать канцлером ФРГ

Шпан заявил, что у него нет амбиций заменить Мерца на посту канцлера

© AP Photo / Michael SohnЙенс Шпан
Йенс Шпан - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Йенс Шпан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава фракции ХДС/ХСС бундестага ФРГ Йенс Шпан заявил, что у него нет амбиций заменить Фридриха Мерца на посту канцлера Германии.
  • Шпан назвал «ерундой» дискуссии о возможном преемнике Мерца на посту канцлера.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Йенс Шпан заявил, что у него нет амбиций заменить Фридриха Мерца на посту канцлера Германии.
"У меня нет никаких амбиций, поэтому я просто исключаю такую возможность", - ответил Шпан в интервью изданию Bild на вопрос о том, появятся ли у него притязания на пост канцлера.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Лидер АдГ уличила ХДС и СДПГ в использовании абсурдных тезисов прошлого
9 июня, 14:53
Политик назвал ведущиеся в блоке ХДС/ХСС дискуссии о возможном преемнике Мерца на посту канцлера Германии "ерундой".
Ранее газета Bild сообщала, что в руководстве входящей в правящую коалицию ХДС обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера из-за промедления в проведении правительственных реформ и исторически низких рейтингов в опросах.
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Мерц будет держаться за пост из-за слабых позиций ХДС, заявил депутат АдГ
13 июня, 03:34
 
В миреГерманияФридрих МерцЙенс ШпанХДС/ХССBild
 
 
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