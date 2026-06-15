Глава Росстандарта Антон Шалаев: ГОСТов на ушанки и самовары не будет

Смотря на часы, мы совершенно не задумываемся о точности времени, однако весь мир сверяет часы именно по российским эталонам, заявил глава Росстандарта Антон Шалаев. В интервью РИА Новости он рассказал о вкладе России в мировое время, о ГОСТах на детское и спортивное питание, появятся ли стандарты на накладные ресницы и тульские пряники, а также объяснил, зачем нужны нормы для беспилотного транспорта и маникюра. Беседовала Александра Веселова.

—Недавно в России появился ГОСТ на маникюр. Зачем он нужен?

— В ГОСТах очень важна точность, поэтому если быть точным, то это не стандарт на маникюр, а общие положения к оказанию услуг в сфере маникюра. Это своего рода настольная книга, учебник, рекомендации для тех, кто осваивает эту профессию. Кстати, одним из инициаторов его разработки было некоммерческое движение "Абилимпикс", чтобы люди с ограничениями по здоровью все больше интегрировались в обычную жизнь и осваивали новые профессии, в том числе сферы индустрии красоты, например, маникюра.

—Есть ли ГОСТ на накладные ресницы, парики или локоны?

—Если коротко ответить, нет, ГОСТа на это нет. Однако индустрия красоты в России активно продвигается вперед, поэтому и стандарты в этой отрасли, я предполагаю, будут развиваться, но в зависимости от потребности – инициатив, которые выдвигают сами участники рынка.

—В России становится популярной безглютеновая продукция. Есть ли ГОСТы в этой сфере?

— Да, ГОСТы в этой сфере уже существуют. Первый – на безглютеновые макаронные изделия, второй — на хлебобулочные изделия.

—Что они дают потребителю?

— Запрос на появление такого стандарта был непосредственно от потребителей. Применение стандартов в данном случае направлено не столько на повышение качества продукции, сколько на обеспечение достоверности сведений и защиту здоровья и жизни людей, для которых отсутствие глютена является критическим. Кроме того, внедрение таких стандартов позволяет выявлять на рынке недобросовестных производителей, использующих маркетинговые уловки.

—Если в целом говорить о специализированном питании, как идет разработка стандарта?

— Это большое направление, которое у нас недавно начало очень активно развиваться. Каждый ГОСТ в отношении специализированной пищевой продукции разрабатывается экспертным сообществом, участниками рынка и научными организациями. Из развивающихся направлений сейчас спортивное питание, которое тоже должно соответствовать определенным требованиям. Мы предполагаем, что актуализированный ГОСТ на спортивное питание появится уже в этом году.

— А что со школьным питанием? Есть запрос на такой стандарт?

— Были предложения по подготовке ГОСТа на рацион школьного питания, однако пока это остается на уровне инициативы. В то же время мы активно ведем работу по стандартам в сфере детского питания и ингредиентов, используемых для его производства. В течение трех лет ожидается принятие свыше 90 новых стандартов по таким направлениям, как детское молочное питание, сухие смеси, соки, фруктовые и овощные продукты, напитки для детей, мучная продукция, мясные и рыбные продукты, специализированное детское питание.

— Сегодня активно обсуждается ГОСТ русской кухни. Нужен ли ГОСТ на наши национальные сувениры, например, шапки-ушанки, самовары или тульские пряники?

— Нет, такие ГОСТы не планируются. Если инициатива по разработке национального стандарта на какой-то традиционный русский сувенир продиктована иными целями, например, желанием производителя защитить авторские права или задокументировать определенную технологию изготовления, то она не сможет быть поддержана.

— Россия активно развивает беспилотные технологии в транспорте. На какой стадии разработка ГОСТов?

— На самом деле, ГОСТы на высокоавтоматизированные транспортные средства уже есть. Первые восемь стандартов утверждены и действуют. Естественно, впереди еще достаточно большое количество работ по стандартизации. И важно, чтобы ГОСТы, которые вводят технические требования, помогали с интеграцией полностью беспилотных транспортных средств в дорожное движение.

Помимо ГОСТов на саму технику, появляются и стандарты на полигоны для испытаний таких машин, например, для спецтехники. И я думаю, что в ближайшее время у нас первые такие полноценные полигоны появятся. Это наше будущее, поэтому, конечно же, мы должны быть готовы к появлению беспилотных технологий в нашей жизни. Но сначала нужно убедиться в том, что она безопасна.

— Как обстоят дела со стандартом на роверы?

— Речь идет о сервисных роботах-доставщиках, и роверы – это лишь один из их видов. ГОСТ, который сейчас обновляется, – это именно классификация и общее положение в отношении сервисных роботов-доставщиков. Он нужен, чтобы понять какие категории роботов существуют, в чем их принципиальные отличия, в том числе при интеграции в уличное движение. Такой ГОСТ в этом году будет уже утвержден.

— На ПМЭФ-2026 роботы стали своеобразными участниками форума. Готовятся ли стандарты для антропоморфных роботов?

— Самое важное – это определиться с терминологией и классификацией, для этого и нужны ГОСТы. Уже почти три года базовый стандарт действует. Он вводит и понятие биоморфный робот. Как правило, это тоже сервисные роботы, поэтому общие положения и терминология есть. Однако сейчас мы предполагаем, что с учетом их достаточно активного развития вполне возможно, что уточнения в ГОСТ будут внесены.

— Готовы ли дать интервью роботу?

— Да. Почему бы нет? Это может быть интересным опытом.

— Есть ли стандарты по интеграции роботов?

— Нашей гордостью являются уникальные ГОСТы на единую информационную модель промышленных роботов. Это набор правил для программного взаимодействия между роботами и системами их управления. Ведь предприятия не всегда закупают робототехнические комплексы у одного производителя, а интеграционная модель определяет, как разные роботы будут "дружить" между собой, как взаимодействовать. Это поможет появлению на предприятиях смешанных парков роботов – с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Нововведения позволят избежать трудностей, связанных с разрозненностью технологических решений, отсутствием единых протоколов.

Кстати, российские разработки Яндекса, "Сбера" и целого ряда компаний легли в основу ГОСТов, аналогов которым в мире нет. Наши китайские товарищи уже заинтересовались этой темой.

— Я часто слышу фразу о том, что весь мир сверяет часы по нам. Что это значит?