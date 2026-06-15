Сервис для партнеров в "Максе" стал доступен самозанятым

Краткий пересказ от РИА ИИ Платформа для партнеров "Макс" стала доступна самозанятым.

Предприниматели могут создать собственный публичный канал, автоматизировать работу с клиентами и запустить мини-приложение для удобства клиентов.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сервис для партнеров на национальной платформе "Макс" стал доступен самозанятым, предприниматели получат возможность создать собственный публичный канал и привлекать аудиторию, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов, рассказали в пресс-службе "Макса".

« "Платформа для партнеров "Макс" стала доступна самозанятым. Присоединившиеся к платформе предприниматели получают возможность создать собственный публичный канал и привлекать аудиторию, автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что более 16 миллионов российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к платформе для партнеров.

Для того, чтобы зарегистрироваться на ней, необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте приложения, выбрать тип профиля "Самозанятый" и пройти верификацию через портал "Госуслуги".

"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.