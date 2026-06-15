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Сервис для партнеров в "Максе" стал доступен самозанятым - РИА Новости, 15.06.2026
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15:16 15.06.2026
Сервис для партнеров в "Максе" стал доступен самозанятым

Самозанятые смогут регистрироваться на платформе для партнеров в "Максе"

© iStock.com / PoikeПредприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© iStock.com / Poike
Предприниматель . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Платформа для партнеров "Макс" стала доступна самозанятым.
  • Предприниматели могут создать собственный публичный канал, автоматизировать работу с клиентами и запустить мини-приложение для удобства клиентов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сервис для партнеров на национальной платформе "Макс" стал доступен самозанятым, предприниматели получат возможность создать собственный публичный канал и привлекать аудиторию, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов, рассказали в пресс-службе "Макса".
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"Платформа для партнеров "Макс" стала доступна самозанятым. Присоединившиеся к платформе предприниматели получают возможность создать собственный публичный канал и привлекать аудиторию, автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что более 16 миллионов российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к платформе для партнеров.
Для того, чтобы зарегистрироваться на ней, необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте приложения, выбрать тип профиля "Самозанятый" и пройти верификацию через портал "Госуслуги".
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
На конец мая к платформе для партнеров присоединились более 500 тысяч компаний и организаций.
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