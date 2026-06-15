Главы МИД ЕС согласуют расширение персональных санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД стран Евросоюза согласуют расширение списков персональных санкций в отношении физических лиц и организаций из России.
- Новые санкции предполагают заморозку активов на территории стран ЕС и запрет на поездки для физических лиц.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза согласуют в понедельник на своем совещании в Люксембурге расширение списков так называемых персональных санкций в отношении физлиц и организаций из России, сообщила глава евродипломатии кая Каллас перед началом заседания.
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"Конечно, сегодня мы также представим расширение списков, больше санкций, над которыми мы работали, против военно-промышленного комплекса России и теневого флота", - заявила она.
Эти ограничения предполагают заморозку активов на территории стран ЕС, а также запрет на поездки для физлиц.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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