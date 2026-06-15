Санкции ослабляют не Россию, а мировую экономику, заявили в МИД

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Антироссийские санкции вредят не России, а мировой экономике, которую они превращают в инвалида, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.