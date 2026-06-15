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Санкции ослабляют не Россию, а мировую экономику, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2026
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05:33 15.06.2026
Санкции ослабляют не Россию, а мировую экономику, заявили в МИД

Бердыев: санкции против России превращают мировую экономику в инвалида

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМарат Бердыев
Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Марат Бердыев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что антироссийские санкции вредят мировой экономике.
  • Посол подчеркнул, что Россию невозможно исключить из мирового рынка нефти.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Антироссийские санкции вредят не России, а мировой экономике, которую они превращают в инвалида, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Санкции ослабляют не Россию, а здоровье мировой экономики, превращают ее в инвалида. Мы продолжаем активно торговать энергоресурсами с партнерами, встраиваемся в новые цепочки поставок и чувствуем себя более чем уверенно", - заявил посол.
Он также подчеркнул, что Россию, одного из крупнейших производителей и поставщиков энергоресурсов, невозможно исключить из мирового рынка нефти.
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